Compétition de natation Chalais

Compétition de natation Chalais vendredi 25 juillet 2025.

Début : Vendredi 2025-07-25

Venez encourager les nageurs des clubs de Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons et Montmoreau/Chalais. Entére libre. Buvette, et petite restauration sur place.

Piscine Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 11 02 ajm.natation@gmail.com

English :

Come and cheer on swimmers from the Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons and Montmoreau/Chalais clubs. Free entry. Refreshment bar and snacks on site.

German :

Kommen Sie und feuern Sie die Schwimmer der Vereine aus Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons und Montmoreau/Chalais an. Der Eintritt ist frei. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Venite a fare il tifo per i nuotatori dei club Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons e Montmoreau/Chalais. Ingresso libero. Bar e snack sul posto.

Espanol :

Venga a animar a los nadadores de los clubes de Réaux, Chevanceaux, La Roche-Chalais/St-Aigulin, Pons y Montmoreau/Chalais. Entrada gratuita. Bar y tentempiés in situ.

