Le tremplin de Lispach accueille une étape du Summer Tour, dans le cadre du Championnat de France de saut à ski et combiné nordique. Cette compétition estivale rassemble les jeunes athlètes des catégories U15 et HS 44M. Au programme entraînements libres samedi à partir de 10h et officiels dimanche à 9h15, manches de saut spécialisé et combiné nordique à partir de 10h30, course à pied à 14h30. Les épreuves se déroulent sur deux jours avec une remise des prix prévue dimanche après-midi. L’événement offre au public l’opportunité de découvrir ces disciplines nordiques dans un cadre exceptionnel au cœur des Vosges. Entrée libre et buvette sur place.Tout public

La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 08 85 52 52 odile.munsch.sclb@orange.fr

The Lispach ski jump hosts a stage of the Summer Tour, as part of the French Ski Jumping and Nordic Combined Championships. This summer competition brings together young athletes in the U15 and HS 44M categories. On the program: free training on Saturday from 10 a.m. and official training on Sunday at 9.15 a.m., specialized jumping and Nordic combined heats from 10.30 a.m., running at 2.30 p.m. Events take place over two days, with a prize-giving ceremony scheduled for Sunday afternoon. The event offers the public the chance to discover these Nordic disciplines in an exceptional setting in the heart of the Vosges mountains. Free admission and refreshments on site.

Auf der Lispach-Schanze findet im Rahmen der französischen Meisterschaft im Skispringen und in der Nordischen Kombination eine Etappe der Summer Tour statt. An diesem Sommerwettbewerb nehmen junge Athleten der Kategorien U15 und HS 44M teil. Auf dem Programm stehen: freies Training am Samstag ab 10 Uhr und offizielles Training am Sonntag um 9:15 Uhr, Läufe für Spezialspringen und Nordische Kombination ab 10:30 Uhr, Lauf um 14:30 Uhr. Die Wettkämpfe finden an zwei Tagen statt, wobei die Siegerehrung für Sonntagnachmittag geplant ist. Die Veranstaltung bietet dem Publikum die Möglichkeit, diese nordischen Disziplinen in einer außergewöhnlichen Umgebung im Herzen der Vogesen zu entdecken. Freier Eintritt und Erfrischungsstände vor Ort.

Il trampolino di Lispach ospita una tappa del Summer Tour, nell’ambito dei Campionati francesi di salto con gli sci e di combinata nordica. Questa competizione estiva riunisce i giovani atleti delle categorie U15 e HS 44M. Il programma prevede: allenamento libero sabato dalle 10.00 e allenamento ufficiale domenica alle 9.15, manche di salto specialistico e di combinata nordica dalle 10.30, con termine alle 14.30. Gli eventi si svolgono nell’arco di due giorni, con una cerimonia di premiazione prevista per domenica pomeriggio. L’evento offre al pubblico l’opportunità di scoprire queste discipline nordiche in un contesto eccezionale nel cuore delle montagne dei Vosgi. L’ingresso è gratuito e il rinfresco è disponibile sul posto.

El salto de esquí de Lispach acoge una etapa del Tour de Verano, en el marco de los Campeonatos de Francia de Salto de Esquí y Combinada Nórdica. Esta competición estival reúne a jóvenes atletas de las categorías U15 y HS 44M. En el programa: entrenamientos libres el sábado a partir de las 10.00 horas y entrenamientos oficiales el domingo a las 9.15 horas, series especializadas de saltos y combinada nórdica a partir de las 10.30 horas, con carrera a las 14.30 horas. Las pruebas durarán dos días y la ceremonia de entrega de premios se celebrará el domingo por la tarde. El evento ofrece al público la oportunidad de descubrir estas disciplinas nórdicas en un marco excepcional en el corazón de los Vosgos. La entrada es gratuita y se servirán refrescos in situ.

