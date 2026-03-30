Compétition de skate par Bigoride Skate Park Argelès-Gazost

Compétition de skate par Bigoride

Skate Park ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Argelès-Gazost contest !!!

– initiations skate gratuites le matin,

– après-midi Compétition -13ans/-16ans et +16ans,

– fin de journée Best Tricks+ 2 concerts @volcanicriftandthefleshysnails et Djedogz.

Sur place foodtrucks midi et soir et buvette.

Stand de fabricants de planches artisanales.

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Skate Park ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie association.bigoride@gmail.com

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English :

Argelès-Gazost contest!!!

– free skateboard initiation in the morning,

– afternoon: Competition -13yrs/16yrs and +16yrs,

– end of day: Best Tricks+ 2 concerts @volcanicriftandthefleshysnails and Djedogz.

On-site foodtrucks for lunch and dinner and refreshments.

Artisanal board makers’ stand.

L’événement Compétition de skate par Bigoride Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65