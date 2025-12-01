Compétition de ski alpinisme MILLET SKI TOURING COURCHEVEL Courchevel Le Praz Courchevel

Compétition de ski alpinisme MILLET SKI TOURING COURCHEVEL

Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-25 18:00:00

fin : 2025-12-25 20:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Depuis 15 ans, la Millet Ski Touring Courchevel s’impose comme une institution dans le monde du ski alpinisme et la référence parmi les épreuves de Vertical Race.

Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 51 09 88 contact@courchevelsportsoutdoor.com

English :

In 15 years the Millet Ski Touring Courchevel event has become somewhat of an institution in the world of ski touring, and a benchmark amongst Vertical Race events.

German :

Seit 15 Jahren ist der Millet Ski Touring Courchevel eine Institution in der Welt des Skibergsteigens und die Referenz unter den Vertical Race-Veranstaltungen.

Italiano :

Da 15 anni, il Millet Ski Touring Courchevel è un’istituzione nel mondo dello sci alpinismo e il punto di riferimento per gli eventi di Vertical Race.

Espanol :

Desde hace 15 años, el Millet Ski Touring Courchevel es una institución en el mundo del esquí de montaña y la referencia de las pruebas de Vertical Race.

