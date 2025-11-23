Compétition de tennis de table au profit du Téléthon Gymnase Jussey

Compétition de tennis de table au profit du Téléthon Gymnase Jussey dimanche 23 novembre 2025.

Compétition de tennis de table au profit du Téléthon

Gymnase 21 Rue de la Pêcherie Jussey Haute-Saône

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

L’Etoile Sportive de Jussey organise une compétition de tennis de table au profit du Téléthon.

Que vous soyez sportif licencié, ou sportif de loisir ou juste parce que vous avez envie de découvrir et passer une journée conviviale, cet événement est l occasion de réunir la population pour une cause honorable.

Compétition handi-valide par équipe de 2 (1 joueur para ou handisport et un joueur valide)

Compétition tout public par équipe de 2.

5€ par équipe. Réservation avant le 9 novembre via esjusseytt@gmail.com

Buvette et petite restauration sur place.

Tombola à gagner, 1 bon d’achat de 100€ offert par les commerçants de Jussey. .

Gymnase 21 Rue de la Pêcherie Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté esjusseytt@gmail.com

