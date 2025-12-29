Compétition de tir à l’arc Châteauneuf-du-Faou

Compétition de tir à l’arc

Gymnase Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2026-01-03

fin : 2026-01-04

2026-01-03

Compétition de tir à l’arc du 03 au 04 janvier 2026 au gymnase Ar Sterenn de Châteauneuf-du-Faou.

Championnat Individuel Tir à 18m

Organisé par les LES ARCHERS DE L’AULNE .

Gymnase Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

