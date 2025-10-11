Compétition de Tir à l’arc en salle pour jeunes & débutants UJB (Union des Jeunes Bragards) Saint-Dizier

Compétition de Tir à l’arc en salle pour jeunes & débutants Samedi 11 octobre, 13h00 UJB (Union des Jeunes Bragards) Haute-Marne

UJB (Union des Jeunes Bragards) 21 Avenue du Général Giraud, 52100 Saint-Dizier, France Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://laflechebragarde.e-monsite.com/ »}]

Rencontre spéciale « Jeunes » et tir des « débutants ». Licence FFTA obligatoire

