Compétition de tir à l’arc Halle des sports du Carestier Marignane
Compétition de tir à l’arc Halle des sports du Carestier Marignane samedi 22 novembre 2025.
Compétition de tir à l’arc
Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025. Halle des sports du Carestier 12 avenue Etienne Lombardo Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Grande manifestation de tir à l’arc. Epreuves qualificatives au championnat régional PACA et au championnat de France. Vous êtes invités à venir encourager tous les sportifs, et supporter les archers de la 1ère Compagnie d’arc de Marignane !
Pour cet évènement, trois cents archers vont se rencontrer en arc classique, arc à poulies, arc bare-baw sans viseur. Jeunes débutants et archers en tir qualificatif, toutes catégories (poussin à super vétéran), vont représenter vingt-cinq clubs de la région PACA (support au Téléthon).
A ne pas manquer ! Vous êtes attendus nombreux ! .
Halle des sports du Carestier 12 avenue Etienne Lombardo Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 75 68 37 jacqueline.arc@orange.fr
English :
Major archery event. Qualifying events for the PACA regional championship and the French championship. You’re invited to come and cheer on all the sportsmen and women, and support the archers of Marignane’s 1st Archery Company!
German :
Große Veranstaltung im Bogenschießen. Qualifikationswettkämpfe für die Regionalmeisterschaft PACA und die französische Meisterschaft. Sie sind herzlich eingeladen, alle Sportler anzufeuern und die Bogenschützen der 1ère Compagnie d’arc de Marignane zu unterstützen!
Italiano :
Grande evento di tiro con l’arco. Eventi di qualificazione per il campionato regionale PACA e per il campionato francese. Siete invitati a venire a fare il tifo per tutti gli sportivi e a sostenere gli arcieri della 1ª Compagnia di tiro con l’arco di Marignane!
Espanol :
Gran prueba de tiro con arco. Pruebas clasificatorias para el campeonato regional de la PACA y el campeonato de Francia. Le invitamos a venir a animar a todos los deportistas y a apoyar a los arqueros de la 1ª Compañía de Tiro con Arco de Marignane
L’événement Compétition de tir à l’arc Marignane a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Marignane