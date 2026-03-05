Compétition de tir à l’arc Stade Michel Maquet Marignane

Compétition de tir à l’arc

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026.

– 1er départ samedi 25 de 14h à 17h.

– 2d départ dimanche de 8h30 à 11h30.

– 3ème départ dimanche de 14h à 17h.

Récompenses vers 17h15. Stade Michel Maquet Parc des sports du Bolmon Marignane Bouches-du-Rhône

Grande manifestation de tir à l’arc. Epreuves qualificatives au championnat régional et de France. Vous êtes invités à venir encourager tous les sportifs, et supporter les archers de la 1ère Compagnie d’arc de Marignane !

Venez nombreux !

Pour cet évènement, environ 150 archers de plusieurs départements vont se rencontrer sur des distances nationales (20 à 50m) et internationales (30 à 70m) avec des arcs classiques et à poulies, des arcs bare-baw sans viseur, selon la catégorie et l’arme.

A ne pas manquer ! .

Stade Michel Maquet Parc des sports du Bolmon Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 75 68 37 jacqueline.arc@orange.fr

English :

Major archery event. Qualifying events for regional and French championships. You’re invited to come and cheer on all the sportsmen and women, and support the archers of Marignane’s 1st Archery Company!

We look forward to seeing you there!

