Compétition de tir à l’arc Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie

Les Arcs du Haut-Béarn organisent une compétition de tir à l’arc ce jour pour les compétiteurs valides et handicapés à l’Espace Laulhère. Les passionnés de précision et de concentration sont invités à marquer le calendrier pour ce concours sélectif à 18 mètres. Les archers s’affronteront lors de cet événement ouvert à tous. L’occasion idéale pour découvrir la discipline, admirer la technique des participants et encourager les sportifs.

Un service de restauration sera disponible via un food truck, ainsi qu’une buvette. .

Rue de Rocgrand Espace Laulhère Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 86 28 63 les.arcs.du.haut.bearn@gmail.com

