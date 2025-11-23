Compétition de tir à l’arc Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie
Les Arcs du Haut-Béarn organisent une compétition de tir à l’arc ce jour pour les compétiteurs valides et handicapés à l’Espace Laulhère. Les passionnés de précision et de concentration sont invités à marquer le calendrier pour ce concours sélectif à 18 mètres. Les archers s’affronteront lors de cet événement ouvert à tous. L’occasion idéale pour découvrir la discipline, admirer la technique des participants et encourager les sportifs.
Un service de restauration sera disponible via un food truck, ainsi qu’une buvette. .
