Compétition de Tir à l’arc Rue principale Saint-Maurice-la-Clouère

Compétition de Tir à l'arc

Compétition de Tir à l’arc Rue principale Saint-Maurice-la-Clouère dimanche 7 décembre 2025.

Compétition de Tir à l’arc

Rue principale Gymnase Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Compétition de Tir à l’arc   .

Rue principale Gymnase Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 06 15  rosa.largeau@orange.fr

English : Compétition de Tir à l’arc

L’événement Compétition de Tir à l’arc Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou