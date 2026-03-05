Compétition d’échec Trophée Roza Lallemand MPT Basse Ville Valence
Compétition d’échec Trophée Roza Lallemand MPT Basse Ville Valence samedi 21 mars 2026.
Compétition d’échec Trophée Roza Lallemand
MPT Basse Ville 23 rue Pécherie Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le Trophée Roza Lallemand est une compétition adressée aux joueuses d’échecs de tout niveau, même ne jouant pas en club.
Ce tournoi se déroule en 7 parties de 15 minutes par joueuses.
MPT Basse Ville 23 rue Pécherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 89 64 60 alain.bec@hotmail.fr
The Trophée Roza Lallemand is a competition for female chess players of all levels, even those who don’t play in a club.
The tournament consists of 7 games of 15 minutes each.
L’événement Compétition d’échec Trophée Roza Lallemand Valence a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme