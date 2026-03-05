Compétition d’échec Trophée Roza Lallemand MPT Basse Ville Valence

Compétition d’échec Trophée Roza Lallemand

MPT Basse Ville 23 rue Pécherie Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Trophée Roza Lallemand est une compétition adressée aux joueuses d’échecs de tout niveau, même ne jouant pas en club.

Ce tournoi se déroule en 7 parties de 15 minutes par joueuses.

MPT Basse Ville 23 rue Pécherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 89 64 60 alain.bec@hotmail.fr

English :

The Trophée Roza Lallemand is a competition for female chess players of all levels, even those who don’t play in a club.

The tournament consists of 7 games of 15 minutes each.

L’événement Compétition d’échec Trophée Roza Lallemand Valence a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme