[Compétition] Dieppe Savate Boxe, gymnase Robert Vain Dieppe

[Compétition] Dieppe Savate Boxe

gymnase Robert Vain / 38 rue aristide Briand Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 12:00:00

fin : 2026-01-10 19:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Les amateurs de sports de combat ont rendez-vous le samedi 10 janvier 2026 à Dieppe pour le quart de finale Premium de Savate Boxe Française.

Cet événement spectaculaire réunira des combattants de haut niveau pour des affrontements intenses et techniques, dans une ambiance sportive et conviviale.

> Buvette sur place .

gymnase Robert Vain / 38 rue aristide Briand Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie dieppesavate@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Compétition] Dieppe Savate Boxe

L’événement [Compétition] Dieppe Savate Boxe Dieppe a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie