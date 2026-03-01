Compétition Drone racing Rue Boisgelin Salon-de-Provence
Compétition Drone racing Rue Boisgelin Salon-de-Provence dimanche 29 mars 2026.
Compétition Drone racing
Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 16h. Rue Boisgelin Gymnase des Bressons Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
2026-03-29
Compétition fédérale Drone Racing (F9U)
Nous continuons notre projet de 3 courses Poids-Plumes , Challenge -200g
– 1ère sélection le 30/03/2025 au Gymnase des Bressons
– 2e sélection le 29/06/2025 au Gymnase des Bressons
– 3e course Finale des Poids-Plumes les 25 et 26 octobre 2025 à Salon-de-Provence
Les 2 premières sélections se feront dans un format Fédéral et permettront de cumuler des points pour notre Finale.
La 3e course permettra l’entrée au classement sélectif pour le Championnat de France
Inscriptions sur
https://www.helloasso.com/associations/teamlinefpv13/evenements/pp1-2025 .
Rue Boisgelin Gymnase des Bressons Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 63 38 14 teamlinepv13@gmail.com
English :
Federal Drone Racing Competition (F9U)
L’événement Compétition Drone racing Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de Salon de Provence