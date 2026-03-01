Compétition Drone racing Rue Boisgelin Salon-de-Provence

Compétition Drone racing

Dimanche 29 mars 2026 de 10h à 16h. Rue Boisgelin Gymnase des Bressons Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

2026-03-29

Compétition fédérale Drone Racing (F9U)

Nous continuons notre projet de 3 courses Poids-Plumes , Challenge -200g

– 1ère sélection le 30/03/2025 au Gymnase des Bressons

– 2e sélection le 29/06/2025 au Gymnase des Bressons

– 3e course Finale des Poids-Plumes les 25 et 26 octobre 2025 à Salon-de-Provence



Les 2 premières sélections se feront dans un format Fédéral et permettront de cumuler des points pour notre Finale.

La 3e course permettra l’entrée au classement sélectif pour le Championnat de France



Inscriptions sur

https://www.helloasso.com/associations/teamlinefpv13/evenements/pp1-2025 .

Rue Boisgelin Gymnase des Bressons Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 63 38 14 teamlinepv13@gmail.com

English :

Federal Drone Racing Competition (F9U)

