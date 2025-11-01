Compétition Halloween Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Lamballe-Armor
Compétition Halloween
Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Golf de la Crinière Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Le golf vous propose un scramble à deux sur 9 trous. Enfilez votre déguisement le plus effrayant !
A la fin, un prix sera décerné à l’équipe gagnante et au meilleur déguisement. .
Lieu-dit Manoir de la Ville Gourio Golf de la Crinière Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 72 60
