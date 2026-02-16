Compétition internationale d’aéromodélisme Vaumeilh
Compétition internationale d’aéromodélisme Vaumeilh samedi 21 février 2026.
Compétition internationale d’aéromodélisme
Aérodrome Sisteron-Vaumeilh Vaumeilh Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-21
Organisée par l’association l’Aéro modèle club de Provence. Ces compétitions verront s’affronter des concurrents venus de toute la France et de l’étranger.
.
Aérodrome Sisteron-Vaumeilh Vaumeilh 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 62 17 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Aéro modèle club de Provence association. These competitions will see competitors from all over France and abroad.
L’événement Compétition internationale d’aéromodélisme Vaumeilh a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Sisteron Buëch