Compétition internationale d’aéromodélisme

Aérodrome Sisteron-Vaumeilh Vaumeilh Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Organisée par l’association l’Aéro modèle club de Provence. Ces compétitions verront s’affronter des concurrents venus de toute la France et de l’étranger.

.

Aérodrome Sisteron-Vaumeilh Vaumeilh 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 62 17 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Aéro modèle club de Provence association. These competitions will see competitors from all over France and abroad.

L’événement Compétition internationale d’aéromodélisme Vaumeilh a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Sisteron Buëch