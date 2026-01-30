Compétition internationale de badminton Gymnase Everest Voiron

Compétition internationale de badminton

Gymnase Everest 38500 Bd de Charavines Voiron Isère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-05 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Venez encourager les meilleurs espoirs internationaux du badminton U19. Depuis 2019, le tournoi U19 FZ FORZA est un rendez-vous incontournable, où intensité, talent et passion se rencontrent sur chaque échange.

.

Gymnase Everest 38500 Bd de Charavines Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 91 47 86 contact@badminton-aura.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cheer on the best international U19 badminton hopefuls. Since 2019, the FZ FORZA U19 tournament has been a not-to-be-missed event, where intensity, talent and passion meet in every exchange.

L’événement Compétition internationale de badminton Voiron a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays Voironnais