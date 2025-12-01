Compétition JP The Boss ** Roscoff
Compétition JP The Boss ** Roscoff samedi 20 décembre 2025.
Compétition JP The Boss **
Complexe Sportif Lagadennou Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 08:30:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Le Roller Club Roscoff organise une compétition nationale de niveau 2 étoiles.
Au programme des épreuves de Skatecross, Teamcross et Hauteur pure.
Une petite restauration sera proposée sur place. .
Complexe Sportif Lagadennou Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 7 45 00 22 68
English :
L’événement Compétition JP The Boss ** Roscoff a été mis à jour le 2025-12-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX