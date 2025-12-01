Compétition JP The Boss ** Roscoff

Complexe Sportif Lagadennou Roscoff Finistère

Début : 2025-12-20 08:30:00
fin : 2025-12-21 18:30:00

2025-12-20

Le Roller Club Roscoff organise une compétition nationale de niveau 2 étoiles.

Au programme des épreuves de Skatecross, Teamcross et Hauteur pure.

Une petite restauration sera proposée sur place.   .

