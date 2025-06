Compétition kata par équipe – Palais des sports Saint-Junien 22 juin 2025 14:00

Compétition kata par équipe Palais des sports Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien Haute-Vienne

2025-06-22 14:00:00

2025-06-22 17:30:00

2025-06-22

Le club ASSJ Karaté Do de Saint-Junien vous donne rendez-vous pour une grande compétition de karaté par équipe, 100 % gratuite et 100 % spectaculaire ! Des plus jeunes aux plus expérimentés pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans les karatékas rivaliseront de précision et de synchronisation dans des équipes masculines, féminines ou mixtes. Venez vibrer au rythme des kiais et découvrir toute la richesse de cet art martial millénaire, sublimé par la force du collectif. Un événement à ne pas manquer, entre passion, maîtrise et énergie ! .

Palais des sports Boulevard Marcel Cachin

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 48 01 84

