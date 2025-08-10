Compétition Lions Club Casteljaloux
Compétition Lions Club Casteljaloux dimanche 10 août 2025.
Compétition Lions Club
Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
2025-08-10
Formule de jeu individuel Stabelford
Départ matin ou après-midi
GreenFee tarif haute saison
Remise des prix et cocktail à l’issue du parcours. Nombreux lots à gagner. .
Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 51 60 contact@golfdecasteljaloux.fr
