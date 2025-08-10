Compétition Lions Club Casteljaloux

Compétition Lions Club Casteljaloux dimanche 10 août 2025.

Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-08-10
2025-08-10

Formule de jeu individuel Stabelford
Départ matin ou après-midi
GreenFee tarif haute saison
Remise des prix et cocktail à l’issue du parcours. Nombreux lots à gagner.   .

Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 51 60  contact@golfdecasteljaloux.fr

L’événement Compétition Lions Club Casteljaloux a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne