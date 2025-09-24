Compétition Mario Kart Médiathèque à Chalais Chalais
Compétition Mario Kart Médiathèque à Chalais Chalais mercredi 24 septembre 2025.
Compétition Mario Kart
Médiathèque à Chalais 37 Rue de Barbezieux Chalais Charente
Début : 2025-09-24 14:30:00
fin : 2025-09-24 16:30:00
2025-09-24
Vivez des courses effrénées avec les ateliers Mario Kart !
Médiathèque à Chalais 37 Rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00 mediathequechalais16@wanadoo.fr
English : Compétition Mario Kart
Experience thrilling races with Mario Kart workshops!
German : Compétition Mario Kart
Erlebe rasante Rennen mit den Mario Kart-Workshops!
Italiano : Compétition Mario Kart
Provate il brivido delle corse con i laboratori di Mario Kart!
Espanol : Compétition Mario Kart
¡Vive la emoción de las carreras con los talleres de Mario Kart!
