Compétition Mario Kart Médiathèque à Chalais Chalais

Médiathèque à Chalais 37 Rue de Barbezieux Chalais Charente

Début : 2025-09-24 14:30:00
2025-09-24

Vivez des courses effrénées avec les ateliers Mario Kart !
Médiathèque à Chalais 37 Rue de Barbezieux Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00  mediathequechalais16@wanadoo.fr

English : Compétition Mario Kart

Experience thrilling races with Mario Kart workshops!

German : Compétition Mario Kart

Erlebe rasante Rennen mit den Mario Kart-Workshops!

Italiano : Compétition Mario Kart

Provate il brivido delle corse con i laboratori di Mario Kart!

Espanol : Compétition Mario Kart

¡Vive la emoción de las carreras con los talleres de Mario Kart!

