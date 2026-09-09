Compétition Nationale d’Escrime Semaine de l’Epée Rodez
samedi 17 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Compétition Nationale d’Escrime Semaine de l’Epée
4 boulevard du 122ème Régiment d’Infanterie Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-17
L’Escrime Rodez Aveyron organise une grande compétition nationale, le samedi 17, dimanche 18 et
lundi 19 octobre 2026 à l’amphithéâtre de Rodez.
La compétition qui dure 3 jours réunira plus de 500 escrimeurs par jour (catégories Seniors / M20 / M17) dont certains membres de l’équipe de France. Les meilleurs escrimeurs français, hommes et dames, seront présents. L’entrée est gratuite. Buvette sur place.
Une occasion à ne pas manquer ! .
4 boulevard du 122ème Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie bureau.escrime12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Rodez Aveyron Fencing Club is organizing a major national competition on Saturday, October 17, Sunday, October 18, and
Monday, October 19, 2026, at the Rodez Amphitheater.
L’événement Compétition Nationale d’Escrime Semaine de l’Epée Rodez a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- Trinquons Atelier découverte Rodez 9 septembre 2026
- Présentation de saison du Théâtre des 2 Points Rodez 10 septembre 2026
- Terrasses en fête O P’tit Bonheur Rodez 11 septembre 2026
- Match foot Ligue 2 RODEZ GRENOBLE Rodez 11 septembre 2026
- DERNIERS JOURS EXPOSITION SUGIMOTO TOUT UN PROGRAMME ! avenue Victor Hugo Rodez 12 septembre 2026