Informations pratiques

Rodez

Compétition Nationale d’Escrime Semaine de l’Epée

4 boulevard du 122ème Régiment d’Infanterie Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-17

L’Escrime Rodez Aveyron organise une grande compétition nationale, le samedi 17, dimanche 18 et

lundi 19 octobre 2026 à l’amphithéâtre de Rodez.

La compétition qui dure 3 jours réunira plus de 500 escrimeurs par jour (catégories Seniors / M20 / M17) dont certains membres de l’équipe de France. Les meilleurs escrimeurs français, hommes et dames, seront présents. L’entrée est gratuite. Buvette sur place.

Une occasion à ne pas manquer ! .

4 boulevard du 122ème Régiment d’Infanterie Rodez 12000 Aveyron Occitanie bureau.escrime12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rodez Aveyron Fencing Club is organizing a major national competition on Saturday, October 17, Sunday, October 18, and

Monday, October 19, 2026, at the Rodez Amphitheater.

L’événement Compétition Nationale d’Escrime Semaine de l’Epée Rodez a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)