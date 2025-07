Competition pêche Open Street-Rock fisching Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Les jeunes de l’association Kingfisher Club Pêche, en partenariat avec la Fédération de Pêche des Côtes d’Armor et l’AAPPMA de Saint-Brieuc–Quintin–Binic, vous invitent à participer à l’Open Street-Rock Fishing de Binic-Étables-sur-Mer une compétition de pêche du bord, en eau douce et en mer, multi-espèces, organisée sur une journée par équipes de deux. 10 € par pêcheur équipe de 2 (panier repas inclus). Inscription préalable obligatoire. Ouvert à tous Lots pour tous les participants, présence d’un adulte obligatoire pour les mineurs. Pas d’inscription sur place Nombre limité à 30 équipes. Inscriptions et renseignements sur ce lien ou via le QR code https://www.helloasso.com/associations/club-peche-the-kingfishers-mer-eau-douce-lantic/evenements/open-street-rock-fishing. Contact (en cas de besoin) 06 72 99 95 21. .

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

