Competition pêche Open Street-Rock Fishing Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Competition pêche Open Street-Rock Fishing

Plage Binic-Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’association Kingfisher Club Pêche organise une compétition de pêche multi-espèces, en mer. Participez à la première édition de l’Open Street & Rock Fishing de Binic-Étables-sur-Mer ! Une journée de pêche sportive du bord, en parcours libre et en No Kill, ouverte à tous. Repas et lot inclus pour seulement 10 €.

Open Street & Rock Fishing de Binic-Étables-sur-Mer 2026

Le Kingfishers Club Pêche est heureux de vous inviter à la première édition de l’Open Street & Rock Fishing de Binic-Étables-sur-Mer, qui se déroulera le dimanche 30 août 2026.

Que vous soyez compétiteur ou simplement passionné de pêche aux leurres, venez partager une journée de pêche sportive dans une ambiance conviviale sur le littoral de Binic-Étables-sur-Mer.

Cette compétition se déroule en individuel, du bord et en parcours libre. Les participants pourront évoluer librement sur les secteurs autorisés entre Pordic et Saint-Quay-Portrieux, en choisissant leurs postes de pêche tout au long de la journée.

L’Open est une compétition multi-espèces. Bar, maquereau, vieille, gobie, blennie, tacaud… toutes les espèces présentes sur le parcours peuvent rapporter des points. L’objectif est de s’adapter aux conditions de pêche et de valoriser la diversité des poissons présents sur notre littoral.

La compétition est organisée en No Kill. Chaque poisson devra être mesuré sur une réglette officielle, photographié puis remis à l’eau immédiatement dans les meilleures conditions. Les captures seront validées par l’organisation à partir des photos envoyées par les participants.

Cette première édition est ouverte à tous les niveaux. Que vous participiez régulièrement à des compétitions ou que ce soit votre première expérience, chacun est le bienvenu.

L’inscription est fixée à 10 € et comprend

la participation à la compétition ;

le repas du midi ;

un lot remis à chaque participant grâce au soutien de nos partenaires.

De nombreuses marques de la pêche sportive accompagnent cette première édition et contribuent à récompenser l’ensemble des participants.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire et aucune inscription ne sera acceptée sur place.

Nous espérons vous retrouver nombreux le 30 août 2026 pour partager cette première édition de l’Open Street & Rock Fishing de Binic-Étables-sur-Mer.

Quelques points sur le règlement de la compétition du Dimanche 30 août 2026

1-Etre muni d’un moyen de communication chargé pour être joignable à tout moment de la journée , transmettre et valider les prises, moyen de géolocalisation.

2-Pêche aux appâts naturels interdits.

3-Pêche aux leurres autorisés , hameçons simples sans ardillons en mer.

4- Chaque espèce pêchée devra être mesurée à l’aide d’une gouttière graduée ou une toise remise au départ de la compétition ( tête vers le début de la gouttière , nageoire caudale vers le haut)et prise en photo (envoyée directement au PC compétition pour validation) 1cm = 10pts.

5- Compétition sur le principe du No-Kill , toute espèce pêchée doit être remise obligatoirement à l’eau après validation mesure et photo.

6-Se présenter à l’heure au briefing, et autres moments de la journée selon le déroulement de la compétition (Briefing/émargement: 7h30 ,début compétition 8h, pause à 12h-12h30:récupération pique-nique et émargement, 18h: fin de la compétition) Chaque retard sera pénalisé.

7-Respecter les limites de la zone de pêche , les abords des propriétés, les zones interdites ( 2èmebassin du port et jetées), tout débordement sera sanctionné.

8-Rester courtois entre pêcheurs , habitants, membres de la compétition , passer un bon moment , temps d’échange.

9-Les membres de l’association restent les seuls décisionnaires en cas de litiges. .

Plage Binic-Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Competition pêche Open Street-Rock Fishing Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme