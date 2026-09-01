AGENDA · Saint-Lô
Compétition Pony Games Saint-Lô
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Compétition Pony Games
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Rendez-vous les 26 et 27 septembre prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour la 11e édition de Pony mounted games !
Du spectacle, de la vitesse, de l’adrénaline !
Une ambiance unique à vivre en famille ou entre amis.
Entée gratuite. .
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie
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English : Compétition Pony Games
L’événement Compétition Pony Games Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô
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