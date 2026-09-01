Informations pratiques

Saint-Lô

Compétition Pony Games

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Rendez-vous les 26 et 27 septembre prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour la 11e édition de Pony mounted games !

Du spectacle, de la vitesse, de l’adrénaline !

Une ambiance unique à vivre en famille ou entre amis.

Entée gratuite. .

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie

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English : Compétition Pony Games

L’événement Compétition Pony Games Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Saint-Lô