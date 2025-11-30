COMPÉTITION RÉGIONALE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE SALLES OMNISPORTS Revel

COMPÉTITION RÉGIONALE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE

SALLES OMNISPORTS Av. Julien Nouguier Revel Haute-Garonne

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Venez nombreux encourager nos gymnastes dans cette étape clé de leur saison !

Le rendez-vous est pris ! La compétition régionale des individuelles se tiendra le dimanche 30 octobre Salles Omnisports.

Une journée décisive où les talents de la région vont s’affronter pour décrocher leur qualification au Championnat de France qui se déroulera à Gennevilliers les 24 et 25 janvier 2026. .

clubgrsrevel@gmail.com

English :

Come and support our gymnasts in this key stage of their season!

German :

Kommen Sie zahlreich und feuern Sie unsere Turnerinnen in dieser entscheidenden Phase ihrer Saison an!

Italiano :

Venite a sostenere le nostre ginnaste in questa fase fondamentale della loro stagione!

Espanol :

Ven a apoyar a nuestras gimnastas en esta fase clave de la temporada

