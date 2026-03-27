Compétition Rock acrobatique et danses associées Centre sportif Marcel berthet Valserhône
Compétition Rock acrobatique et danses associées Centre sportif Marcel berthet Valserhône samedi 11 avril 2026.
Compétition Rock acrobatique et danses associées
Centre sportif Marcel berthet 1 rue Francis Valserhône Ain
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez assister à la 5eme sélectif de rock acrobatique et danses associées, sous l’égide de la Fédération Française de Danse.
Compétition Nationale
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Centre sportif Marcel berthet 1 rue Francis Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes rcbbellegarde400@gmail.com
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English :
Join us for the 5th selectif de rock acrobatique et danses associées, under the aegis of the Fédération Française de Danse.
National competition
L’événement Compétition Rock acrobatique et danses associées Valserhône a été mis à jour le 2026-03-27 par Terre Valserhône Tourisme
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