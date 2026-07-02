Compétition Samse Biathlon Summer Tour 2026 Stade de biathlon Les Déserts

Informations pratiques

Les Déserts

Compétition Samse Biathlon Summer Tour 2026

Stade de biathlon Route du Revard Les Déserts Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les meilleurs biathlètes français se retrouvent à la Féclaz pour s’affronter sur deux jours de course (format sprint, poursuite et individuel) les 19 et 20 septembre prochain avec la présence des équipes de France.

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Stade de biathlon Route du Revard Les Déserts 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@skinordiquelafeclaz.org

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English :

France’s top biathletes will gather at La Féclaz to compete in two days of racing (sprint, pursuit, and individual events) on September 19 and 20, with the French national teams in attendance.

L’événement Compétition Samse Biathlon Summer Tour 2026 Les Déserts a été mis à jour le 2026-07-02 par Grand Chambéry Alpes Tourisme