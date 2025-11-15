Compétition sportive hors norme la WEROX Wefit.Club Audenge Audenge

Compétition sportive hors norme la WEROX

Wefit.Club Audenge 11 Rue John Maynard Keynes Audenge Gironde

Tarif : – –

La salle de sport Wefit.Club Audenge t’attend pour une compétition sportive hors norme la WEROX, un défi inspiré du Hyrox, le samedi 15 novembre au club.

Que tu sois un(e) Titan aguerri ou un(e) Héros en devenir, viens vivre une matinée où transpiration, dépassement de soi et esprit d’équipe seront au rendez-vous

– 8 épreuves fonctionnelles + de la course

-Des duos mixtes possibles

2 catégories pour tous les niveaux

– Titans intensité maximale, pour les athlètes confirmés

– Héros en devenir pour s’initier au challenge avec des charges adaptées

Et après l’effort ? Place au réconfort un repas convivial à partager tous ensemble pour clôturer la matinée dans la bonne humeur.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 8 novembre à l’accueil de la salle ou via le formulaire d’inscription

Une seule règle donner le meilleur de toi-même. .

