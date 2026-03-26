Compétition Sportive Motocross de la Vallée de Douvenant Vallée de Douvenant Saint-Brieuc
Compétition Sportive Motocross de la Vallée de Douvenant Vallée de Douvenant Saint-Brieuc dimanche 17 mai 2026.
Compétition Sportive Motocross de la Vallée de Douvenant
Vallée de Douvenant Circuit de Motocross Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
La Vallée de Douvenant accueillera le Championnat de France Motocross Féminin, le Championnat de France Quad Cross des Régions et un Trophée National.
Le Moto Club Briochin organise son incontournable rendez-vous annuel, sur les pentes de la vallée de Douvenant, haut lieu du motocross Armoricain depuis 1953.
Ce circuit exceptionnel, de type naturel, avec des pentes vertigineuses offre de larges pistes avec de nombreuses possibilités de dépassement qui permettent des manches très disputées.
Les spectateurs disposent d’une vue panoramique et intégrale du circuit. .
Vallée de Douvenant Circuit de Motocross Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 10 82 32
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English :
L’événement Compétition Sportive Motocross de la Vallée de Douvenant Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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