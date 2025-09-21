Compétition VTT Roc des Gaves XC Col de Couraduque Aucun

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Manche UFOLEP du Chalenge Pyrénées Ouest catégories U7 U9 U11 et U13 (le matin) U15 et U17 l’après-midi

Le ROC DES GAVES est une épreuve de VTT Cross-Country XC.

Elle est la 3ème épreuve du challenge Pyrénées Ouest (de U7 à U17) et le support du championnat départemental de VTT.

Les courses se déroulent sur des circuits techniques avec des enchainements de montées et de descentes. Différents types de terrains composent les circuits comme des chemins forestiers, des single tracks, des pierriers…

Programme

– 8h15 retrait des plaques

– 9h00 course U15

– 10h00 course U17

– 11h30 course U19

– 12h30 course séniors masters

– 14h00 remise des prix

– 14h30 course U13

– 15h30 course U11

– 16h course U9

– 16h15 course U7

– 16h30 remise des prix .

Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie pyrenissimevelosport@gmail.com

English :

UFOLEP round of the Chalenge Pyrénées Ouest categories U7 U9 U11 and U13 (morning) U15 and U17 in the afternoon

German :

UFOLEP-Runde des Chalenge Pyrénées Ouest Kategorien U7 U9 U11 und U13 (am Vormittag) U15 und U17 am Nachmittag

Italiano :

UFOLEP girone della Chalenge Pyrénées Ouest categorie U7 U9 U11 e U13 (mattina) U15 e U17 nel pomeriggio

Espanol :

UFOLEP ronda de la Chalenge Pyrénées Ouest categorías U7 U9 U11 y U13 (mañana) U15 y U17 por la tarde

