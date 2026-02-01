COMPETITIONS DE JUDO Palais des Sports Amnéville
COMPETITIONS DE JUDO Palais des Sports Amnéville samedi 14 février 2026.
Palais des Sports 74 rue Clemenceau Amnéville Moselle
Samedi 2026-02-14 07:00:00
2026-02-15 18:00:00
2026-02-14
1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS ET 1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMESTout public
Palais des Sports 74 rue Clemenceau Amnéville 57360 Moselle Grand Est
1/2 FINAL OF THE JUNIOR FRANCE CHAMPIONSHIP AND 1/2 FINAL OF THE MINIME FRANCE CHAMPIONSHIP
