COMPETITIONS DE JUDO Palais des Sports Amnéville

Palais des Sports 74 rue Clemenceau Amnéville Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 07:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-14

1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS ET 1/2 FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMESTout public

Palais des Sports 74 rue Clemenceau Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 7 82 09 38 15

1/2 FINAL OF THE JUNIOR FRANCE CHAMPIONSHIP AND 1/2 FINAL OF THE MINIME FRANCE CHAMPIONSHIP

