Compétitions interclubs régionaux de Bridge Salle polyvalente Châtelaillon-Plage
Compétitions interclubs régionaux de Bridge Salle polyvalente Châtelaillon-Plage samedi 14 février 2026.
Compétitions interclubs régionaux de Bridge
Salle polyvalente Allée du Stade Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-14
Le Chatel Bridge Club organise 2 jours de compétitions inter-régionales à Châtelaillon-Plage à côté de La Rochelle.
.
Salle polyvalente Allée du Stade Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 44 40 33 contact@chatelbridge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Compétitions interclubs régionaux de Bridge
Chatel Bridge Club organizes 2 days of inter-regional competitions at Châtelaillon-Plage near La Rochelle.
L’événement Compétitions interclubs régionaux de Bridge Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage