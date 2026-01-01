Compét’lib M MEV 1M reçoit COURCELLES-CHAUSSY 1 Gymnase Périgueux Metz

Compét’lib M MEV 1M reçoit COURCELLES-CHAUSSY 1

Gymnase Périgueux 9 rue de Périgueux Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Ce vendredi 23 janvier à 20h30, nos Dragons accueillent Courcelles-Chaussy 1 au gymnase Périgueux. Les Rouges auront à cœur de s’imposer à domicile et de livrer une prestation engagée devant leur public. Un nouveau défi pour les Messins, prêts à faire rugir la salle et défendre leurs couleurs ! Allez les Rouges ! Ensemble faisons rugir les Dragons !Tout public

0 .

Gymnase Périgueux 9 rue de Périgueux Metz 57070 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Friday, January 23 at 8:30pm, our Dragons welcome Courcelles-Chaussy 1 to the Périgueux gymnasium. The Reds will be keen to win at home and deliver a committed performance in front of their home fans. A new challenge for the Messins, ready to make the hall roar and defend their colors! Allez les Rouges! Together, let’s make the Dragons roar!

L’événement Compét’lib M MEV 1M reçoit COURCELLES-CHAUSSY 1 Metz a été mis à jour le 2026-01-16 par AGENCE INSPIRE METZ