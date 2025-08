Compiègne en couleurs Compiègne

12 Avenue de l’Armistice Compiègne Oise

Tarif : 6 – 6 – 9

Début : 2025-08-31 13:30:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Une après-midi pleine de couleurs, de rires et de partage vous attend le 31 août au Stade Paul Petit Poisson ! Que vous soyez petit ou grand, coureur du dimanche ou simple curieux, venez profiter d’un parcours de 5 km sécurisé et accessible, ponctué de nuages de poudre colorée et d’une bonne dose de bonne humeur.

De 13h30 à 18h, plus de 20 animations vous attendent sur place pour vivre un moment festif en famille ou entre amis Et pas de panique la billetterie est ouverte sur place.

Venez comme vous êtes, repartez en couleurs ! 6 .

12 Avenue de l’Armistice Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France compiegne.couleur@gmail.com

