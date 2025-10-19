Compiègne Répare ! maison des syndicats compiègne Compiègne

Compiègne Répare ! Dimanche 19 octobre, 13h30 maison des syndicats compiègne Oise

Sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T13:30:00 – 2025-10-19T18:00:00

Fin : 2025-10-19T13:30:00 – 2025-10-19T18:00:00

maison des syndicats compiègne 5 Rue Hippolyte Bottier, 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/repair-cafe-compiegne-vos-besoins-de-reparations-pour-le-dimanche-19-octobre-2025-1758886593 »}]

Rejoignez-nous le dimanche 19 octobre de 13h30 à 18h à la Maison des Syndicats à Compiègne pour que nous réparions ensemble! Au programme : des réparations en électrique, couture, et autres