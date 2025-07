Compl’eau Fable ga(g)zeuse Place de la Résistance Brioude

Compl’eau Fable ga(g)zeuse

Place de la Résistance Devant la Maison du Saumon Brioude Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-08-16

2025-07-23 2025-08-16

Visites théâtralisées et guidées du centre-ville

Place de la Résistance Devant la Maison du Saumon Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 m.avont@haut-allier.com

English :

Dramatized and guided tours of the city center

German :

Theatralische und geführte Touren durch das Stadtzentrum

Italiano :

Visite guidate e drammatizzate del centro città

Espanol :

Visitas teatralizadas y guiadas por el centro de la ciudad

