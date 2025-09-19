« Complément d’enquête » – Exposition sur le centre-bourg Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières

« Complément d’enquête » – Exposition sur le centre-bourg Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières vendredi 19 septembre 2025.

« Complément d’enquête » – Exposition sur le centre-bourg 19 – 21 septembre Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation. Informations : 05 61 91 73 09

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

️ « Complément d’enquête » – Exposition sur le centre-bourg

À l’aide de documents d’archives et de photographies anciennes, découvrez l’histoire des 11 lieux sélectionnés pour le parcours patrimoine.

Programme

Vendredi 19 : réservé aux scolaires

Samedi 20 : de 14h à 16h

Dimanche 21 : de 9h à 13h

Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolières 2 avenue du 8 mai 45, 31470 Sainte-Foy-de-Peyrolières Sainte-Foy-de-Peyrolières 31470 Haute-Garonne Occitanie 05 61 91 73 09. Exposition du concours artistique sur le patrimoine du village. Dessins, peintures, collages, sculptures, photographies, poésie inspirés de l’église, des rues, des maisons remarquables ou des jardins…

️ « Complément d’enquête » – Exposition sur le centre-bourg

© Isabelle Roquebert