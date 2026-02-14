Complet → RSKO + 1ère partie, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Complet → RSKO + 1ère partie Samedi 21 mars, 20h30 La CLEF Yvelines

24 à 28€ (préventes) / 20€ (carte concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:30:00+01:00

Après une année 2024 explosive, marquée par une Cigale sold out en 24h, un Olympia complet en quelques semaines et une première tournée triomphale à travers la France, RSKO confirme son statut de poids lourd de la scène francophone. Originaire du 94, le rappeur-chanteur s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières du paysage musical actuel, enchaînant les hits mêlant mélodies planantes, lyrics sincères et influences afro-caribéennes. Son dernier projet, acclamé par la critique et porté par des collaborations avec les figures majeures du rap et du R&B francophone, a marqué une nouvelle étape dans sa carrière. Après un Zénith de Paris complet en novembre 2025, RSKO annonce une tournée exceptionnelle en 2026 qui le mènera à travers la France, mais aussi en Belgique et au Canada. À cette occasion, il fera escale à La CLEF : un rendez-vous unique et privilégié rien que vous !

https://soundcloud.com/rsko-music

https://youtu.be/SWi-BTsdhEU

