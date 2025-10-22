[COMPLET] Atelier 450 Visite de l’atelier de plissage d’art STESF 2025 Atelier 450 Clohars-Carnoët
[COMPLET] Atelier 450 Visite de l’atelier de plissage d’art STESF 2025 Atelier 450 Clohars-Carnoët mercredi 22 octobre 2025.
[COMPLET] Atelier 450 Visite de l’atelier de plissage d’art STESF 2025
Atelier 450 49 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Un art textile français. C’est entre mer et rivière dans le Finistère que se niche l’Atelier 450 ! Depuis 2007, Elisabeth Olivier, Maître artisane plisseuse, donne vie à des tissus plissés exceptionnels.
Robe, jupe, luminaire, le pli s’épanouit sur différents supports, au gré de sa créativité. Chaque pièce est un original confectionné à la main. Atelier 450 a pour ambition de valoriser le savoir-faire unique du plissage artisanal, aujourd’hui devenu rare (il ne subsiste plus que 3 plisseurs en France) et de faire rayonner l’art textile breton et français à l’international !
La visite
– présentation de l’atelier histoire du plissage
– démonstration de la technique du plissage avec les métiers et outils spécifiques
– Visualisation des différents plissés (échantillons, robes, jupes…)
– Commandes et ventes possibles
♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur. .
Atelier 450 49 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement [COMPLET] Atelier 450 Visite de l’atelier de plissage d’art STESF 2025 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-10-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS