COMPLET – Atelier : découvrez le cyanotype sur textile Dialogues Beaux-Arts Brest

Informations pratiques

Brest

COMPLET – Atelier : découvrez le cyanotype sur textile

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Au cours de cet atelier animé par Mélanie Colin, vous expérimenterez cette technique photographique ancienne sur une sélection de tissus qu’elle mettra à votre disposition : tissu classique, tote bag, textiles de récupération (nappes, napperons, serviettes…) pour découvrir les effets et les rendus propres à chaque matière.

Informations pratiques :

Atelier complet.

Atelier destiné aux ados et adultes.

Durée 2h.

Matériel fourni. .

Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement COMPLET – Atelier : découvrez le cyanotype sur textile Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue