COMPLET – Atelier : découvrez le cyanotype sur textile Dialogues Beaux-Arts Brest
samedi 19 septembre 2026 · Dialogues Beaux-Arts · Brest
Informations pratiques
Brest
COMPLET – Atelier : découvrez le cyanotype sur textile
Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Au cours de cet atelier animé par Mélanie Colin, vous expérimenterez cette technique photographique ancienne sur une sélection de tissus qu’elle mettra à votre disposition : tissu classique, tote bag, textiles de récupération (nappes, napperons, serviettes…) pour découvrir les effets et les rendus propres à chaque matière.
Informations pratiques :
Atelier complet.
Atelier destiné aux ados et adultes.
Durée 2h.
Matériel fourni. .
Dialogues Beaux-Arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 90 91 54 76
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English :
L’événement COMPLET – Atelier : découvrez le cyanotype sur textile Brest a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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