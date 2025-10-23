COMPLET Atelier pâtisserie Comme les Grands Brest
COMPLET Atelier pâtisserie Comme les Grands Brest jeudi 23 octobre 2025.
COMPLET Atelier pâtisserie
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère
Début : 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Bbbbrrr une maison hantée terrifiante, mais qui se mange… Pas mal non ?
Alors n’attendez plus, cet atelier tombe à point nommé pour patienter jusqu’à Halloween !
Informations pratiques
Atelier conseillé à partir de 8 ans.
Durée 1h30.
Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7lxK2UwdImbcT9YyNjRHxyUvLOERMRLGgRglR1_K7f60ADQ/closedform .
Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97
