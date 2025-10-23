COMPLET Atelier pâtisserie Comme les Grands Brest

COMPLET Atelier pâtisserie Comme les Grands Brest jeudi 23 octobre 2025.

COMPLET Atelier pâtisserie

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Bbbbrrr une maison hantée terrifiante, mais qui se mange… Pas mal non ?

Alors n’attendez plus, cet atelier tombe à point nommé pour patienter jusqu’à Halloween !

Informations pratiques

Atelier conseillé à partir de 8 ans.

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de la librairie via ce lien https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7lxK2UwdImbcT9YyNjRHxyUvLOERMRLGgRglR1_K7f60ADQ/closedform .

Comme les Grands 6 Rue de la 2ème D.B. Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 62 28 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement COMPLET Atelier pâtisserie Brest a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole