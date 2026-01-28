COMPLET Atelier peinture, prairies inondées Picauville

COMPLET Atelier peinture, prairies inondées

Maison du Parc Picauville Manche

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Animé par Florence Héral, artiste peintre dans le cadre de la programmation Marais blancs . Une invitation pour les habitants et visiteurs à (re)découvrir le marais autrement dans des lieux variés et inspirants ouvrant exceptionnellement leurs portes. .

Maison du Parc Picauville 50500 Manche Normandie +33 2 33 21 00 33

English : COMPLET Atelier peinture, prairies inondées

