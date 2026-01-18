COMPLET Ateliers de Batucada Tribalatam Carnaval de Romans 2026 Romans-sur-Isère

COMPLET Ateliers de Batucada Tribalatam Carnaval de Romans 2026

Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-15 2026-02-18

Dans le cadre du Carnaval de Romans 2026, où le Carnaval rencontre le Nouvel an Chinois, Tribalatam organise des ateliers de Batucada en vue du défilé.

Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tribalatam@gmail.com

English :

As part of the Romans 2026 Carnival, where Carnival meets Chinese New Year, Tribalatam is organizing Batucada workshops in preparation for the parade.

