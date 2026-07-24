Informations pratiques

Dehlingen

! COMPLET ! Balade circuits à poney

5 rue de l’Eglise Dehlingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-10-23

! COMPLET !

Baladez-vous à dos de poney dans le village de Dehlingen, empruntez prés et vergers pour découvrir ses paysages et son patrimoine archéologique.

Enfant de 5 à 10 ans accompagné d’un adulte.

Balade animée par l’Ecurie de Beltrane de Dehlingen accompagnée d’un archéologue.

Animation annulée en cas de mauvaise météo. .

5 rue de l’Eglise Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 6 71 09 33 41

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English :

L’événement ! COMPLET ! Balade circuits à poney Dehlingen a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue