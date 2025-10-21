[COMPLET] Capitaine Cook Visite exclusive de l’entreprise agro-alimentaire STESF 2025 Route de Quimperlé Clohars-Carnoët

Début : 2025-10-21 11:15:00

fin : 2025-10-21 13:15:00

2025-10-21

Entreprise agro-alimentaire implantée à Clohars-Carnoët depuis 1877. Venez découvrir la fabrication de nos produits et profitez d’une dégustation en fin de visite afin d’apprécier la qualité de nos produits. Présentation de l’entreprise en salle, visite des ateliers de production et dégustation de quelques produits.

Consignes générales d’hygiène et de sécurité

➢ Avoir plus de 18 ans

➢ La personne doit se présenter à l’accueil ou SAS visiteurs afin de signer le registre de présence , elle devra également le remplir en fin de visite.

➢ Elle doit revêtir une tenue vestimentaire adaptée

– Une blouse.

– Des surchaussures jetables pour les visiteurs et prestataires.

– Une charlotte jaune recouvrant la totalité de la chevelure

– Un masque

– Un protège barbe (dans les zones où le port de masque est obligatoire)

➢ Les bijoux et piercings doivent être retirés (alliance simple et sans pierres tolérée).

➢ Les plaies cutanées doivent être recouvertes d’un pansement bleu et d’un gant. (disponibles à l’infirmerie).

➢ Avant d’entrer dans les ateliers, le lavage, la désinfection des mains et le passage au lave semelles sont obligatoires.

♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

⚠️ Minimum 4 personnes inscrites pour qu’ait lieu la visite.

⚠️ Le port de tout bijou est interdit.

⚠️ Rythme de visite soutenu, pouvoir se déplacer aisément. .

Route de Quimperlé Capitaine Cook Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

