COMPLET Concert Axel BAUER Eden Saint-Jean-d’Angély

COMPLET Concert Axel BAUER

Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Libre, élégant et hors du temps.

Avec ce huitième album studio, Axel Bauer poursuit le sillon ouvert avec Radio Londres en 2022, qu’il prolonge ici avec plus de souffle, d’ampleur et de liberté.

.

Eden 47 Boulevard Joseph Lair Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@destinationvalsdesaintonge.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement COMPLET Concert Axel BAUER Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme