[COMPLET] Concert Superbus + Kill the princess Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

[COMPLET] Concert Superbus + Kill the princess

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-11 20:00:00

Superbus Pop rock

Allo Lola, comme un garçon… ces paroles vous disent sans doute quelque chose ! Des années après la sortie de leur titre à succès, Superbus active la machine remonter le temps. Le nouvel album du groupe OK KO mélange des sons inédits avec d’anciens classiques revisités comme Lola ou Butterfly . Un opus lumineux fait d’une pop-rock explosive faite pour ravir leurs fans des premières heures comme les nouveaux·elles !

Kill the princess Rock

Le nom Kill The Princess n’évite évidemment pas à tuer une personne, mais plutôt une image celle d’une femme fragile qu’il faudrait sauver. Aussi engagées dans le rock que dans le féminisme, les quatre musiciennes bousculent la scène alternative avec des hymnes engagés sur fond de pop, punk et métal. Leurs nombreux concerts, notamment en première partie de MADAM et Lofofora, montrent qu’elles sont bien là pour retourner les scènes et briser les plafonds de verre. A Fire Within, deuxième album du quatuor, est le reflet d’une génération qui refuse le silence et défie les normes !

