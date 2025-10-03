COMPLET – Constance : InConstance Cité des Congrès Nantes

COMPLET – Constance : InConstance Cité des Congrès Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 20:00 – 21:15

Gratuit : non 39 € 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/constance-inconstance.html Tout public

One woman show Constance revient avec un 6e spectacle drôle et bouleversant. Elle y incarne avec finesse des personnages d’une humanité folle ! « J’ai longtemps cru que j’étais invincible.Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie.Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre.Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. » Durée : 1h15 Public : conseillé à partir de 14 ans Spectacle dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/constance-inconstance.html