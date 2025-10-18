COMPLET – Découverte du quartier de la Maladrerie La Maladrerie Aubervilliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

La Maladrerie construite de 1979 à 1988 est un quartier emblématique d’Aubervilliers. Elle témoigne d’une architecture moderne d’après la période des grands ensembles.

Bien qu’en ayant la taille (900 logements) elle est d’une typologie nouvelle, moderne, organique, écologique avant l’heure qui offre aux habitants les avantages de l’habitat collectif, mutualisation des équipements communs, présence d’un voisinage solidaire et les avantages de l’habitat individuel, un logement au plan unique pour chaque ménage et un prolongement par des jardins suspendus pour la plupart des logements dans les étages.

Programme de cette visite :

1. Une projection exposant l’historique de la réalisation

2. Une déambulation qui permet d’appréhender cette architecture singulière, à travers les chemins et lieux de rencontres implantés dans des espaces généreusement arborés et plantés.

Cette visite est soutenue par le service du patrimoine culturel du Département de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la publication des capsules-vidéos d »Architectures en Seine-Saint-Denis ».

La Maladrerie 30 Rue Lopez et Jules Martin 93300 Aubervilliers

Cité de la Maladrerie – Aubervilliers (c) Fabrice Gaboriau Plaine Commune